Президент Грузії: РФ з допомогою військової сили карає сусідів за їх вибір

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це у Варшаві заявив президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

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"В анексії Криму ми бачимо продовження російської політики, яка полягає в тому, що сусідні країни знаходяться під її сферою впливу і вона може вирішувати політичні питання з допомогою військової сили", - сказав президент Грузії, яка в 2008 році після військового конфлікту з РФ також втратила частину своєї території.

За словами Георгія Маргвелашвілі, російська влада вважає, що сусідні народи не мають права на те, щоб до них ставилися як до рівних, і в разі прийняття рішень, які не подобаються Кремлю, їх намагаються поставити на місце з допомогою армії.

"Нації живуть в середовищі, коли маленька помилка або прорахунок в політичних розрахунках може бути негайно покараний військовою операцією", - сказав президент Грузії, зауваживши, що на практиці це шкідливо для всіх сторін.

"Принесе це щось хороше для РФ? Ми не маємо аргументів, щоб це підтвердити", - сказав він, зазначивши, що страждають також жителі утворених квазі-держав, на територіях яких панує беззаконня.

"Це трагедія для країни, як для Грузії, так і України, тому що вони втрачають свою територіальну цілісність, а причина лише в тому, що вони зробили свій вибір, вільний вибір", - підкреслив Георгій Маргвелашвілі.

Він також назвав ключову різницю між Євросоюзом, з яким у цьому році Грузія, Україна та Молдова підписали Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, і Російською Федерацією. Президент зазначив, що ЄС пропонує країнам, що підписали документ, діяти за тими ж правилами, що й інші держави, а Москва одноосібно силою змінює їх межі.

"До нас не повинні ставитися як до нерівних. Ми менші, наша економіка менша, але це не значить, що Грузія або будь-яка інша країна біля Росії має менше прав у контексті міжнародного законодавства чи міжнародних угод", - підкреслив президент Грузії.