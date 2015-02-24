Голова МЗС і генсек ООН обговорили миротворчу місію на Донбасі
Міністр закордонних справ Павло Клімкін та генеральний секретар ООН Пан Гі Мун обговорили можливість розгортання операції ООН по підтримці миру в Україні.
Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ (МЗС), зустріч відбулася в рамках візиту Павла Клімкіна в Нью-Йорк. "У ході зустрічі обговорювалася можливість розгортання операції ООН по підтримці миру в Україні, яка сприяла б стабілізації ситуації і дотриманню усіма сторонами зобов'язань згідно з мінськими домовленостями", - повідомили в МЗС.
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При цьому генсек ООН висловив розчарування, що, незважаючи на результати переговорів у Мінську 12 лютого, бойовики продовжують військові дії, в результаті чого страждає цивільне населення.
У свою чергу Павло Клімкін зазначив, що захоплення бойовиками за підтримки РФ Дебальцевого і атаки на інших напрямках є грубим порушенням мінських домовленостей.