Штайнмаєр: миротворча місія ООН в Україні можлива, але її організація займе багато часу

Про це в інтервʼю німецькому виданню Bild заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає радіо "Свобода".

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"Місія ООН може зіткнутися з серйозними перешкодами: досвід показує, що потрібно кілька місяців для того, щоб підготувати миротворчі війська для розгортання. До цього ще потрібно отримати мандат ООН. Питання, чи це можливо за підтримки Росії чи Китаю (членів Ради безпеки ООН, які мають право вето – ред.)", – зазначив німецький міністр.

"У будь-якому разі, з або без мандату ООН ми не можемо втрачати час і повинні мати дані з місця події набагато швидше, щоб контролювати дотримання угоди про припинення вогню. Тому ми покладаємо надії на те, що вже маємо, а саме – на місію спостерігачів ОБСЄ, яку треба розширити і зробити ефективнішою", – додав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що у вівторок зустрінеться у Парижі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і говоритимуть вони зокрема про перебіг дотримання лютневих мінських домовленостей. "Це важливо, що сепаратисти припинили свою військову діяльність. Росія має продовжити тиск на них", - додав німецький міністр.