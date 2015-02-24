Вже в травні ЄС може підтвердити право України претендувати на членство - екс-прем'єр Литви

Про це заявив у спілкуванні з журналістами під час візиту до України депутат литовського сейму, у минулому двічі прем’єр-міністр Литви (1999—2000 і 2008-2012) Андрюс Кубілюс, повідомляє «Європейська правда».

"Зараз в ЄС ведеться дискусія про те, щоби у підсумкових документах саміту з’явилася твердження, яке нібито є очевидним, але досі не з’являлося у європейських документах – що Україна є європейською державою. Ми працюємо над тим, щоби ця формула лишилася", - розповів політик.

Він нагадав, що це визнання є необхідним для юридичного підтвердження європейської перспективи Києва.

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"Відповідно до Угоди Євросоюзу це дасть змогу стверджувати, що Україна має право подати заявку на вступ до ЄС та може стати повноцінним членом ЄС за виконання Копенгагенських критеріїв про дотримання демократії", - нагадав він.

Кубілюс також зазначив що, за досвідом Литви, наявність європейської перспективи є дуже важливою умовою для проведення болючих реформ.

Як відомо, досі Євросоюз відмовлявся вносити в двосторонні документи формулювання про те, що Україна є "європейською державою", щоби не створювати юридичні наслідки такого визнання. В деклараціях самітів досі використовувалося більш "нейтральне" формулювання про те, що Україна є "європейською країною".