Опитування: майже половина українців за вступ до ЄС у найближчі 5 років

Про це свідчать дані опитування DW-Trend, який на замовлення Deutsche Welle провело київське відділення Інституту вивчення громадської мненияIFAK.

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В результатах вказується, що ще 15% українців підтримують вступ України до ЄС через 5-10 років.

При цьому 19% громадян України не хочуть членства в ЄС. В результатах наголошується, що частина прихильників і противників вступу в ЄС на заході і на сході країни практично однакова.

Крім цього, соціологи констатували різке зростання симпатій до всіх західних країн і організацій. Так, 66% назвали українсько-німецькі стосунки дружніми і партнерськими. Це більш ніж на 30% вище, ніж рік тому. 68% високо оцінили стосунки України з Євросоюзом у цілому. В листопаді 2013 року такої думки дотримувалися лише 42%.

Набагато більше українці почали довіряти і США - 67% українців бачать у цій країні товариша або партнера (роком раніше - тільки 27%).

В рамках дослідження DW-Trend, проведеного у грудні, було опитано 1000 респондентів у віці від 18 до 65 років, що проживають в містах з населенням більше 50 тис. осіб. Опитування не проводилося на територіях, що перебувають під контролем сепаратистів, а також у Криму.