Єфремов: Депутати не повинні нести відповідальність за свої слова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва, який обирає Єфремову запобіжний захід.

Зокрема, журналісти попросили Єфремова оцінити його ж слова: “Турчинов на сході убиває людей”, які він свого часу сказав у сесійній залі парламенту. У відповідь Єфремов спочатку заперечив, що говорив таке, а потім заявив, що парламентарій, на його думку, не повинен нести відповідальності за слова, сказані ним у сесійній залі.

Наразі у судовому засіданні в справі Єфремова оголошено перерву до 13.30.

Читайте такожЄфремов уже відчув себе українцем, а Луганськ бачить лише у складі УкраїниЯк повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова відпустили під заставу.

18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Печерський райсуд Києва за клопотанням ГПУ проводить засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в цій справі у закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».