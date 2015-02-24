Єфремов: Депутати не повинні нести відповідальність за свої слова
Колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що народні депутати не повинні нести жодної відповідальності за свої слова у сесійній залі Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва, який обирає Єфремову запобіжний захід.
Зокрема, журналісти попросили Єфремова оцінити його ж слова: “Турчинов на сході убиває людей”, які він свого часу сказав у сесійній залі парламенту. У відповідь Єфремов спочатку заперечив, що говорив таке, а потім заявив, що парламентарій, на його думку, не повинен нести відповідальності за слова, сказані ним у сесійній залі.
Наразі у судовому засіданні в справі Єфремова оголошено перерву до 13.30.
Читайте такожЄфремов уже відчув себе українцем, а Луганськ бачить лише у складі УкраїниЯк повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні.
Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова відпустили під заставу.
18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Печерський райсуд Києва за клопотанням ГПУ проводить засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в цій справі у закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».