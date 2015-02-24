"Нормандська четвірка" в Парижі обговорює виконання Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Павло Клімкін має намір поінформувати своїх колег про порушення цих домовленостей з боку терористів і російських збройних сил», - зазначив він.

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Водночас, за його словами, Україна очікує, що «ця зустріч дасть можливість узгодити конкретні кроки, які дозволять забезпечити негайне припинення вогню і початок відведення важкого озброєння, а також завершення обміну заручниками та затриманими за узгодженим принципом "всіх на всіх".

Крім того, зазначив Перебийніс, Клімкін має намір поінформувати на цій зустрічі про бачення Україною формату і мандату розгортання на Донбасі міжнародної місії з підтримання миру.

Як повідомляв УНІАН, у Парижі тривають переговори міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, Франції Лорана Фабіуса та РФ Сергія Лаврова щодо ситуації на сході України.