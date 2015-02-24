Бойовики не відводять техніку, а перегоруповуються - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожБойовики використовують режим припинення вогню для посилення своїх позицій - штаб АТО

“Припинення вогню не здійснюється. Проте під заявами про відведення важкого озброєння бойовики перегруповують свої банди, тому говорити про відвід важкого озброєння ми не можемо. Українська сторона підготувала майданчики і маршрути, по яких буде відводитися важка техніка. Якщо протягом двох діб буде припинено вогонь, то це стане сигналом для відведення... Поки відбуваються обстріли, про відведення важкого озброєння мова не може йти”, - сказав Лисенко.