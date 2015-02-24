Порошенко задоволений новими угодами з ОАЕ щодо поставок зброї
Президент України Петро Порошенко називає успішним свій робочий візит до Об’єднаних Арабських Еміратів та відзначає важливість проведених переговорів та контрактів, які підписали українські підприємства під час виставки IDEX-2015.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. (УНІАН: Порошенко сьогодні під час перебування в ОАЕ відвідав Міжнародну виставку оборонної промисловості IDEX-2015).
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«На виставці IDEX відбулися важливі переговори. Українські підприємства-виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і, в той же час, дадуть необхідні ресурси для підвищення можливостей української армії, прискорення проведення модернізації та залучення найкращих виробників для забезпечення оборонної стратегії», – підкреслив Порошенко.
За даними прес-служби, в присутності глави держави начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко підписав документ про військово-технічну співпрацю між Україною та ОАЕ. "Це набагато полегшить та унормує нашу співпрацю у військо-технічній галузі", – сказав Порошенко.
Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема броньовані автомобілі, надійшли з ОАЕ та допомогли підсилити українську армію. "Ми значно розширили номенклатуру нашої співпраці. Ми уклали та визначили терміни постачання для українських Збройних сил необхідних оборонних засобів. Я впевнений, що сьогоднішній візит був надзвичайно успішним", – сказав президент.
Також під час візиту досягнуто домовленість, що найближчим часом Україну з візитом відвідає міністр закордонних справ ОАЕ.
За словами Порошенка, під час зустрічей обговорювалось і питання фінансової допомоги з боку ОАЕ, створення інвестиційного фонду, який би полегшив інвестування ОАЕ в Україну, а також питання співробітництва у банківській сфері.