Порошенко задоволений новими угодами з ОАЕ щодо поставок зброї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. (УНІАН: Порошенко сьогодні під час перебування в ОАЕ відвідав Міжнародну виставку оборонної промисловості IDEX-2015).

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«На виставці IDEX відбулися важливі переговори. Українські підприємства-виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і, в той же час, дадуть необхідні ресурси для підвищення можливостей української армії, прискорення проведення модернізації та залучення найкращих виробників для забезпечення оборонної стратегії», – підкреслив Порошенко.

За даними прес-служби, в присутності глави держави начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко підписав документ про військово-технічну співпрацю між Україною та ОАЕ. "Це набагато полегшить та унормує нашу співпрацю у військо-технічній галузі", – сказав Порошенко.

Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема броньовані автомобілі, надійшли з ОАЕ та допомогли підсилити українську армію. "Ми значно розширили номенклатуру нашої співпраці. Ми уклали та визначили терміни постачання для українських Збройних сил необхідних оборонних засобів. Я впевнений, що сьогоднішній візит був надзвичайно успішним", – сказав президент.

Також під час візиту досягнуто домовленість, що найближчим часом Україну з візитом відвідає міністр закордонних справ ОАЕ.

За словами Порошенка, під час зустрічей обговорювалось і питання фінансової допомоги з боку ОАЕ, створення інвестиційного фонду, який би полегшив інвестування ОАЕ в Україну, а також питання співробітництва у банківській сфері.