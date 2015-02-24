Україна і ОАЕ підпишуть угоду про військово-технічне співробітництво
08:28, 24 лютого 2015Політика
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Кабінет міністрів схвалив проект угоди з урядом ОАЕ про військово-технічне співробітництво.
REUTERS
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, підписати угоду уповноважений начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко, передає "Новое время".
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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко перебуває з дводенним робочим візитом в ОАЕ. У ході візиту глава держави відвідає одну з найбільших світових виставок озброєнь і технологій безпеки IDEX-2015. Також Петро Порошенко зустрінеться з прем'єр-міністром ОАЕ Мохаммедом бін Рашидом аль-Мактумом.
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