Україна не бачить альтернативи мирному вирішенню ситуації на Донбасі - Гройсман

18:12, 24 лютого 2015
Політика
1335 0

Голова Веховної Ради Володимир Гройсман заявляє, що Україна не бачить альтернативи мирному вирішенню ситуації на Донбасі.

УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив, виступаючи на засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ.

"Хочу перед лицем Європейського парламенту наголосити на чіткій позиції України: наша держава не бачить альтернативи мирному врегулюванню", - сказав Гройсман.

Читайте такожГройсман: Україна потребує військового обладнання оборонного характеру

Голова ВР констатував, що вирішення кризи залежить від РФ, яка "змарнувала вже не одну нагоду довести свою відданість миру не словами, а реальними вчинками".

На переконання Гройсмана, для того, щоб залучити Росію до справжнього діалогу, необхідно зберегти існуючі санкції проти РФ, посилити секторальні обмежувальні заходи, утримувати постійний політичний і дипломатичний тиск та надати Україні всебічну допомогу та конструктивну підтримку.

"Особливо гостро стоїть питання підвищення обороноздатності та надання Україні розумної зброі оборонного характеру", - наголосив він. У цьому зв'язку Гройсман висловив сподівання, що Європарламент підтримає такий підхід.

Голова ВР нагадав про рішення української влади звернутися до ООН та Євросоюзу з пропозицією направити в Україну миротворчу місію.

Говорячи про саміт «Східного партнерства», який пройде у травні у Ризі, Гройсман висловив сподівання, що напередодні цієі події Європарламент і національні парламенти держав Євросоюзу "заохотять Раду ЄС до політичних сигналів", зокрема щодо визнання європейської перспективи України та політичноог рішення про запровадження безвізового режиму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter