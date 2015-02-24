Україна не бачить альтернативи мирному вирішенню ситуації на Донбасі - Гройсман

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив, виступаючи на засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ.

"Хочу перед лицем Європейського парламенту наголосити на чіткій позиції України: наша держава не бачить альтернативи мирному врегулюванню", - сказав Гройсман.

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Голова ВР констатував, що вирішення кризи залежить від РФ, яка "змарнувала вже не одну нагоду довести свою відданість миру не словами, а реальними вчинками".

На переконання Гройсмана, для того, щоб залучити Росію до справжнього діалогу, необхідно зберегти існуючі санкції проти РФ, посилити секторальні обмежувальні заходи, утримувати постійний політичний і дипломатичний тиск та надати Україні всебічну допомогу та конструктивну підтримку.

"Особливо гостро стоїть питання підвищення обороноздатності та надання Україні розумної зброі оборонного характеру", - наголосив він. У цьому зв'язку Гройсман висловив сподівання, що Європарламент підтримає такий підхід.

Голова ВР нагадав про рішення української влади звернутися до ООН та Євросоюзу з пропозицією направити в Україну миротворчу місію.

Говорячи про саміт «Східного партнерства», який пройде у травні у Ризі, Гройсман висловив сподівання, що напередодні цієі події Європарламент і національні парламенти держав Євросоюзу "заохотять Раду ЄС до політичних сигналів", зокрема щодо визнання європейської перспективи України та політичноог рішення про запровадження безвізового режиму.