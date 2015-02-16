Гройсман і президент німецького Бундестагу вимагають звільнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Гройсмана і Ламмерти.

Також голова Верховної Ради України і президент Бундестагу ФРН засудили анексію Російською Федерацією Криму та міста Севастополь, що “суперечить Статуту ООН, Гельсінському заключному акту й особливо Будапештському меморандуму від 1994 року”.

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Крім того, у заяві наголошується, що в Україні мають бути проведені реформи, які сприятимуть економічному та демократичному розвитку країни.

“Ключова роль у цьому процесі відводиться імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи підготовку до започаткування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Лібералізація візового режиму, до якої прагнемо, також належить до кола питань, які необхідно з'ясувати в цих рамках”, - зазначається у заяві.

У документі також сказано, що президент німецького Бундестагу підтримуватиме ухвалення незабаром рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію, яке має бути прийняте до проведення саміту «Східного партнерства» у Ризі, а також супроводжуватиме надання Україні Євросоюзом та міжнародними фінансовими інститутами погодженої додаткової макрофінансової допомоги для стабілізації економічної ситуації та підтримки реформ.