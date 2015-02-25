Парубій привіз в Вашингтон список необхідного Україні озброєння

Про це він розповів під час прямого включення в українській службі Голосу Америки. "Частина озброєння - це нелетальна зброя. Наприклад, радари і безпілотники, радіозв'язок і засоби нейтралізації радіозв'язку противника. Що стосується летальної зброї - то це, переважно, протитанкові ракетні комплекси, в тому числі і Jevelin", - розповів Андрій Парубій.

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За його словами, весь список більший, але в цілому це невеликий перелік. Його вже отримав президент США Барак Обама, але місія представника Верховної Ради полягає ще і в тому, щоб представити документ і іншим посадовим особам, які мають безпосереднє відношення до прийняття рішення".

"Слово США буде вирішальним. Після США багато лідерів європейських країн, Канади, я впевнений в цьому, підтримають цю ініціативу і більш активно почнуть допомагати Україні", - додав віце-спікер.