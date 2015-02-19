Литва закликає інші держави допомогти Україні озброїти армію

Про це міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив журналістам в уряді, повідомляє Delfi із посиланням на ВNS.

Міністр також сказав, що Литва, за можливості, підтримує українську армію, але не уточнив, яким чином.

"Ми не специфікуємо, яка це зброя (...), але це підтримка армії в рамках тих можливостей, які у нас є. Ми це робимо, і закликаємо до цього інших", - сказав Лінкявічюс.

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Він констатував, що Росія постійно постачає зброю терористам на сході України, і заперечує це публічно.

Коментуючи ситуацію на Донбасі, Лінкявічюс сказав, що умови перемир'я були порушені, тому "повинні бути наслідки", але конкретних нових санкцій проти Росії він не назвав.

Міністерство оборони Литви 5 січня повідомило, що передало українській армії "елементи військового озброєння". Конкретна допомога та її обсяг не були названі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Держдумі погрожують зривом Мінських домовленостей у разі поставок зброї в Україну.