Адвокат заявив про погіршення стану здоров’я Савченко, яка голодує вже 76 день

Про це після відвідування Савченко повідомив Радіо Свобода її адвокат Ілля Новиков.

«Він погіршується, але, на щастя, повільніше, ніж ми побоювалися. Вона вважає, що протримається ще як мінімум два тижні. На щастя, вона сказала, що вчора у неї просто сильно болів шлунок. Тому їй важко було стояти. Тому вона сиділа, спершись на стіл. У цілому її стан тільки трохи гірше, ніж минулого тижня», – сказав Новиков.

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Напередодні Мосміськсуд залишив у силі рішення Басманного суду Москви, який продовжив термін арешту Савченко до 13 травня. Тоді під час засідання Савченко заявила, що до наступного суду може не дожити.

Після цього засідання адвокати не змогли потрапити до закриття СІЗО до української льотчиці. Те, як виглядала Савченко під час засідання Мосміськсуду, в якому вона брала участь через відеоконференцію, викликало у захисту тривогу. Сьогодні один з адвокатів Новиков відвідав свою підзахисну в СІЗО «Матроська тиша».

У грудні Савченко розпочала голодування і продовжує його досі. 19 лютого захист льотчиці повідомив, що вона відмовилася навіть від ін’єкцій глюкози.

У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. Наприкінці червня сепаратисти захопили її в полон, перевезли через кордон і передали російським силовикам. Після цього Савченко взяли під варту в Росії. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон до їхньої смерті. Савченко всі звинувачення відкидає.

Наприкінці січня слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи – про незаконний перетин кордону

За повідомленням Агентства Франс Пресс, також сьогодні президент Сенату Франції Жерар Ларше заявив у Москві, що він обговорював з російською владою долю Савченко, зокрема з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про подробиці розмови Ларше не повідомив.