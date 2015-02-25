Савченко заявила, що до наступного засідання суду може не дожити

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона заявила перед початком засідання Московського міського суду, де розглядається апеляція на продовження її арешту до 13 травня 2015 року.

"Починайте, бо до наступного засідання суду можу не дожити", - сказала вона.

Савченко до зали судового засідання не доставили, вона спілкується українською мовою через перекладача за допомогою відеозв'язку.

Надія вдягнута у футболку з українським гербом.

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Савченко говорить досить впевнено, але майже постійно сидить, спираючись руками на стіл через слабкість внаслідок голодування.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії українську льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.