Захисники потерпілих у справі Попова заявили відвід прокурорам

Як передає кореспондент УНІАН, слід зазначити, що відвід Наливайку підтримали всі захисники потерпілих.

Головним аргументом для відводу стало те, що Наливайко підтримує обвинувачення в іншому кримінальному провадженні, а саме щодо колишніх керівників столичної міліції Валерія Коряка, Петра Федчука та Олега Мариненка, і свого часу клопотав про його закриття.

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Щодо Капишина не всі захисники потерпілих висловилися за його відвід. Дехто з них вважає, що це затягне розгляд провадження проти Попова.

На даний момент колегія суддів пішла до кімнати для нарад вирішувати питання щодо відводу прокурорів.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-голова КМДА Попов визнав, що саме він наказав встановити ялинку на Майдані під час протестів.

Також повідомлялося, що Генеральна прокуратура 13 лютого заявила про передачу до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо колишнього голови КМДА Попова.

Попова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУМВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.