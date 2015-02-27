Екс-глава КМДА Попов визнав, що саме він наказав встановити ялинку на Майдані під час протестів

Екс-голова КМДА Олександр Попов вважає політичним переслідуванням суд над ним за звинуваченням у пособництві розгону студентів Євромайдану у ніч на 30 листопада 2013 року і стверджує, що абсолютно не причетний до побиття студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов заявив журналістам перед першим засіданням Шевченківського районного суду столиці з розгляду кримінального провадження, відкритого проти нього.

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Попов зазначив, що зацікавлений у судовому процесі і має намір довести свою непричетність до висунутих йому звинувачень.

“Інші фігуранти сьогодні використовують закон про амністію. Я від нього відмовився”, - сказав він.

Разом з тим Попов підтвердив журналістам, що саме він дав наказ встановити конструкції новорічної ялинки на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013 року.

Він уточнив що виконував розпорядження на той час секретаря РНБО Андрія Клюєва.

“Він дійсно запропонував мені саме 29 листопада, а деталі я розкажу...”, - сказав Попов.

Також він зауважив, що не міг передбачити, що цей наказ призведе до побиття мітингувальників на Майдані бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут».

За словами Попова, сторона обвинувачення стверджує, що саме він створив законні підстави для зловживань і насильства проти мітингувальників з боку правоохоронних органів.

Разом з тим екс-голова КМДА не відповів на запитання журналістів, чому він не відмовився виконувати розпорядження Клюєва.

“Для цього мені потрібно розповісти всю справу. Ви будете присутні (на судовому засіданні — УНІАН) і зрозумієте всі нюанси”, - сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 13 лютого заявила про передачу до суду обвинувального акту в кримінальному провадженні щодо колишнього голови Київської міської державної адміністрації Попова.

Попов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУМВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття спецпризначенцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.