Від зняття Гонтаревої курс не стане 15 гривень за долар - Яценюк

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наполягає на відставці Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку.

"Від зняття Гонтаревої курс не стане 15 гривень за долар, але це питання довіри до голови НБУ", - сказав він на засіданні фракції "Блоку Петра Порошенка" у п'ятницю, передає Українська правда.

За словами Яценюка, на співпрацю з МВФ відставка Гонтаревої не вплине.

Прем'єр також сказав, що "члени коаліції" наполягатимуть на відставці Гонтаревої, – але не уточнив, хто саме з коаліції буде домагатися цього.

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За словами високопоставленого джерела "Української правди", у Яценюка є свої кандидати на голову Нацбанку – Сергій Яременко або Анатолій Шаповалов.

Голову Нацбанку призначає Верховна Рада за поданням президента.

У середу, 25 лютого, прем’єр Яценюк влаштував показові розбірки з Гонтаревою у президента Петра Порошенка через дії Нацбанку і нестабільність курсу валюти.

Представники влади розмовляли тоді близько 3 годин і напрацювали "комплекс заходів для стабілізації гривні", після чого гривня дещо укріпилася.