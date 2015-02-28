Турчинов і Клімкін шоковані вбивством Бориса Нємцова

Українські політики шоковані вбивством опозиційного політика Бориса Нємцова. Співчуття рідним і близьким росіянина вже висловив секретар РНБО України Олександр Турчинов, передає ТСН.ua.

"Росія втратила ще одну видатну особистість, яка відмовилась жити на колінах", - прокоментував він смерть Нємцова на своїй сторінці у Facebook.

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Також загибель російського опозиціонера не вкладається в голові міністр закордонних справ України Павла Клімкіна.

"Немає більше справжнього росіянина, друга України, людини, якій завжди хотілося потиснути руку", - зазначив він.