Турчинов і Клімкін шоковані вбивством Бориса Нємцова
Секретар РНБО вже заявив, що Росія втратила ще одну видатну особистість, яка відмовилась жити на колінах.
Українські політики шоковані вбивством опозиційного політика Бориса Нємцова. Співчуття рідним і близьким росіянина вже висловив секретар РНБО України Олександр Турчинов, передає ТСН.ua.
"Росія втратила ще одну видатну особистість, яка відмовилась жити на колінах", - прокоментував він смерть Нємцова на своїй сторінці у Facebook.
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Також загибель російського опозиціонера не вкладається в голові міністр закордонних справ України Павла Клімкіна.
"Немає більше справжнього росіянина, друга України, людини, якій завжди хотілося потиснути руку", - зазначив він.
Не вкладається в голові. Немає більше справжнього росіянина, друга України, людини, якій завжди хотілося потиснути руку. Борис Немцов...
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 27, 2015