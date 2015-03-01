Порошенко і Байден провели телефонні переговори про Донбас, Савченко і вбивство Нємцова
03:57, 01 березня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову із Віце-президентом США Джозефом Байденом.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Президента.
"Петро Порошенко і Джозеф Байден домовилися про подальшу координацію спільних зусиль навколо Донбасу", - сказано в повідомленні.
Співрозмовники також наголосили, що весь світ сьогодні повинен бути солідарним з Україною не лише в питанні територіальної цілісності, але й Надії Савченко, стан якої критичний.
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Крім того, Порошенко і Байден висловили стурбованість у зв'язку із вбивством російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко розповів про намір Нємцова надати докази військової агресії РФ.
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