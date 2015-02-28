Порошенко розповів про розмову з Нємцовим: Він хотів надати докази військової агресії РФ

Президент України Петро Порошенко назвав вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова великим другом України та великим патріотом Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні у Вінниці.

“Сьогодні вночі прийшла жахлива звістка — вбитий Борис Нємцов — великий друг України і великий патріот Росії, ця людина, як міст пов`язувала Україну і Росію, яка вибудовувала такі стосунки, які я хотів би бачити”.

Президент назвав Нємцова символом росіян, які щиро і з повагою ставляться до України: “Він боровся і віддавав все можливе для захисту свободи у своїй країні. 1 березня він мав продемонструвати, що є інша Росія, яка любить Україну, поважає права і свободи людей”.

Президент також повідомив, що декілька тижнів тому мав розмову з Нємцовим. “Він говорив, що мав повідомити переконливі докази участі російських Збройних Сил в Україні і Борис не боявся цього. Вони його вбили”, - сказав президент і оголосив хвилину мовчання за загиблим Нємцовим.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з автомобіля, що проїжджав. Від одержаних поранень він помер на місці.