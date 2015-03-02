Пайєтт: США мають докази, що російські генерали беруть участь у бойових діях на Донбасі

США мають докази того, що російські генерали беруть участь у бойових діях на сході України. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Пайєтт в ефірі одного з телеканалів, передає Радіо Свобода.

«Ми вважаємо, що російські генерали беруть участь у конфлікті на Донбасі, і що російські офіцери командують тактичними воєнними операціями на Донбасі. Ми знаємо, що Росія використовує сучасні електронні системи наведення ракет класу «земля-повітря», – зазначив посол.

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«Ми знаємо, що регулярні частини російської армії брали участь у захопленні Дебальцева, воєнних діях, які тривали вже після того, як мінська угода мала набути чинності. Росія поставила сотні і сотні одиниць важкого озброєння з грудня, з моменту тиші, зокрема й ті, що використовувалися в атаці на Дебальцеве», – наголосив американський дипломат.

Він додав, що «цей конфлікт може зупинити один телефонний дзвінок – дзвінок президента Путіна».

Росія заперечує свою участь у конфлікті на сході України, хоч про докази російської військової присутності заявляло й українське керівництво, і самі військові, і волонтери, і представники країн Заходу.