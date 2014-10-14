Українські силовики ліквідували російського генерала - ЗМІ

Про це повідомляє маріупольський сайт 0629 з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, Сергій Андрейченко координував діяльність російських спецслужб у Приазов'ї. Разом з ним загинули російські диверсанти Володимир Лисяков та Василь Протасов.

Читайте такожБійці Нацгвардії затримали помічника терориста "Чечена", який намагався виїхати з України

Веб-видання також нагадує, що "Чечен" представляв силову групу терористів у Маріуполі і був направлений до міста Гіркіним.

У червні, напередодні визволення Маріуполя, він встиг втекти, інсценувавши свою загибель. Як повідомили 0629 джерела, заради цього були вбиті двоє випадкових людей. Їх спалили в автівці, а після видали обгорілі тіла за Чечена і його подільника.