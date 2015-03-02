Гончаренко подав заяву на неправомірні дії московської поліції

"Ще вчора я подав заяву про неправомірні дії щодо мене, починаючи від побиття співробітниками поліції і закінчуючи недопуском до мене лікаря та адвоката", - написав депутат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Московська поліція не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка, він може безперешкодно покинути територію РФ.

У свою чергу, як повідомив один із адвокатів Гончаренка Микола Полозов, "захист ні про що не було повідомлено". Він зазначив, що має намір приїхати в суд для "з'ясування питання про долю складеного на Гончаренка протоколу".

У прес-службі московського МВС також заявили, що відеозапис перебування Гончаренка у московському відділі поліції буде оприлюднений, щоб спростувати його заяву про застосування до нього насильства та відмову у меддопомозі.

"З урахуванням вчорашніх численних інтерв'ю А. Гончаренка, у яких він зробив необгрунтовані заяви, що у відділі поліції йому нібито заподіяли тілесні ушкодження та відмовили у медичній допомозі, прийняте рішення оприлюднити відеозапис перебування депутата у поліцейському відділку", - повідомили у відомстві.