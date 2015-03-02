МВС РФ заявило про відсутність претензій до Гончаренка
Московська поліція не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка, він може безперешкодно залишити територію РФ.
"Московська поліція офіційно підтверджує, що по лінії органів внутрішніх справ до О. Гончаренка ніяких претензій немає", - повідомили в прес-службі московського главку МВС РФ, передає ТАСС.
"Він може залишити територію РФ, коли захоче", - підкреслили в главку.
У поліції пояснили, що "зобов'язання про явку в суд депутату було видано превентивно, оскільки він є громадянином іншої країни і міг залишити Росію".
"Між тим, для оцінки матеріалів і прийняття рішення щодо їх процесуальної кваліфікації був потрібно додатковий час", - сказали в поліції.
"За результатами оцінки всіх обставин юридичних претензій московська поліція до А. Гончаренко не має", - уклали в МВС.
Читайте такожГончаренко: поліцейський назвав депутатське посвідчення "папірцем"У свою чергу, як повідомив один з адвокатів Гончаренко Микола Полозов, "захист ні про що не було повідомлено". Він зазначив, що має намір приїхати в суд для "з'ясування питання про долю складеного на Гончаренко протоколу".
У прес-службі московського МВС також заявили, що відеозапис перебування Гончаренко в московському відділі поліції буде оприлюднено, щоб спростувати його заяву про застосування до нього насильства та відмову в медичній допомозі.
"З урахуванням вчорашніх численних інтерв'ю О. Гончаренка, в яких він зробив необґрунтовані заяви, що у відділі поліції йому нібито заподіяли тілесні ушкодження і відмовили в медичній допомозі, прийнято рішення оприлюднити відеозапис перебування депутата в поліцейському відділку", - повідомили у відомстві.
"Таким чином, будь-хто охочий зможе переконатися, що український парламентарій цілий і неушкоджений і що з ним обходилися коректно, в рамках чинного законодавства", - зазначили в ГУВС.
Відеозапис буде доступний для перегляду на відеосервері московської поліції.