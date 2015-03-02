МВС РФ заявило про відсутність претензій до Гончаренка

"Московська поліція офіційно підтверджує, що по лінії органів внутрішніх справ до О. Гончаренка ніяких претензій немає", - повідомили в прес-службі московського главку МВС РФ, передає ТАСС.

"Він може залишити територію РФ, коли захоче", - підкреслили в главку.

У поліції пояснили, що "зобов'язання про явку в суд депутату було видано превентивно, оскільки він є громадянином іншої країни і міг залишити Росію".

"Між тим, для оцінки матеріалів і прийняття рішення щодо їх процесуальної кваліфікації був потрібно додатковий час", - сказали в поліції.

"За результатами оцінки всіх обставин юридичних претензій московська поліція до А. Гончаренко не має", - уклали в МВС.

Читайте такожГончаренко: поліцейський назвав депутатське посвідчення "папірцем"У свою чергу, як повідомив один з адвокатів Гончаренко Микола Полозов, "захист ні про що не було повідомлено". Він зазначив, що має намір приїхати в суд для "з'ясування питання про долю складеного на Гончаренко протоколу".

У прес-службі московського МВС також заявили, що відеозапис перебування Гончаренко в московському відділі поліції буде оприлюднено, щоб спростувати його заяву про застосування до нього насильства та відмову в медичній допомозі.

"З урахуванням вчорашніх численних інтерв'ю О. Гончаренка, в яких він зробив необґрунтовані заяви, що у відділі поліції йому нібито заподіяли тілесні ушкодження і відмовили в медичній допомозі, прийнято рішення оприлюднити відеозапис перебування депутата в поліцейському відділку", - повідомили у відомстві.

"Таким чином, будь-хто охочий зможе переконатися, що український парламентарій цілий і неушкоджений і що з ним обходилися коректно, в рамках чинного законодавства", - зазначили в ГУВС.

Відеозапис буде доступний для перегляду на відеосервері московської поліції.