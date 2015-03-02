У Києві поховали екс-регіонала Михайла Чечетова (фоторепортаж)
Екс-голову фракції Партії Регіонів у Верховній Раді поховали на Південному цвинтарі.
На похорон прийшли Юрій Бойко, Олександр Єфремов, Олександр Попов, Михайло Добкін та інші політики часів президентства Віктора Януковича, передає Громадське ТВ.
Також на церемонії бачили екс-ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника.
Нагадаємо, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року. Чечетову повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Читайте такожМВС оприлюднило відео з місця смерті Чечетова
21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн.
23 лютого за Чечетова було внесено заставу і його було звільнено з-під варти.
28 лютого Чечетов вистрибнув з вікна своєї квартири з 17-го поверху. Перед смертю Чечетов залишив записку, у якій, зокрема, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".
Також УНІАН повідомляв, що справу про смерть Чечетова відкрили за статтею "навмисне убивство".