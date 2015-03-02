У Києві поховали екс-регіонала Михайла Чечетова (фоторепортаж)

На похорон прийшли Юрій Бойко, Олександр Єфремов, Олександр Попов, Михайло Добкін та інші політики часів президентства Віктора Януковича, передає Громадське ТВ.

Також на церемонії бачили екс-ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника.

Нагадаємо, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року. Чечетову повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

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21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн.

23 лютого за Чечетова було внесено заставу і його було звільнено з-під варти.

28 лютого Чечетов вистрибнув з вікна своєї квартири з 17-го поверху. Перед смертю Чечетов залишив записку, у якій, зокрема, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".

Також УНІАН повідомляв, що справу про смерть Чечетова відкрили за статтею "навмисне убивство".