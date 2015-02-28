Справу про смерть Чечетова відкрили за статтею "навмисне убивство"
Хід розслідування взято на контроль прокурором Києва.
Правоохоронц органи відкрили кримінальне провадження та внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань справу за фактом смерті колишнього народного депутата з фракції Партії регіонів Михайла Чечетова.
Про це повідомили УНІАН у столичній прокуратурі.
Провадження відкрито за ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Хід розслідування взято на контроль прокурором Києва.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, у Києві знайшли мертвим екс-депутата Чечетова. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетова знайшли мертвим, він випав з 17 поверху.
Читайте такожГеращенко підтвердив факт самогубства ЧечетоваДовідка УНІАН, 20 лютого в Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року. Чечетову повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн.
23 лютого за Чечетова внесено заставу і звільнено з-під варти.