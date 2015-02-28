Справу про смерть Чечетова відкрили за статтею "навмисне убивство"

Правоохоронц органи відкрили кримінальне провадження та внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань справу за фактом смерті колишнього народного депутата з фракції Партії регіонів Михайла Чечетова.

Про це повідомили УНІАН у столичній прокуратурі.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Хід розслідування взято на контроль прокурором Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, у Києві знайшли мертвим екс-депутата Чечетова. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетова знайшли мертвим, він випав з 17 поверху.

Читайте такожГеращенко підтвердив факт самогубства ЧечетоваДовідка УНІАН, 20 лютого в Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року. Чечетову повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн.

23 лютого за Чечетова внесено заставу і звільнено з-під варти.