Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять Нємцова
17:43, 02 березня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман відкрив позачергове засідання парламенту.
Близько 20 депутатів продовжують блокувати трибуну / АПУ
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 329 депутатів.
На початку засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять вбитого 27 лютого у Москві російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Близько 20 депутатів, зокрема, від Радикальної партії на чолі з її лідером Олегом Ляшком, продовжують блокувати парламентську трибуну.
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У сесійній залі присутні члени уряду та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про Держаний бюджет України на 2015 рік” (№2147) та інші пов'язані законопроекти.
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