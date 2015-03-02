Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять Нємцова

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 329 депутатів.

На початку засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять вбитого 27 лютого у Москві російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Близько 20 депутатів, зокрема, від Радикальної партії на чолі з її лідером Олегом Ляшком, продовжують блокувати парламентську трибуну.

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У сесійній залі присутні члени уряду та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про Держаний бюджет України на 2015 рік” (№2147) та інші пов'язані законопроекти.