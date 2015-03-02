Рада розглядає поправки до держбюджету

Зокрема, сьогодні депутати розглядають законопроект №2212 про обмеження виплати працюючим пенсіонерам 85% пенсії і поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок, збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, та страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років; а також №2210 і 2211 про невиплату пенсій посадовим особам під час роботи в контролюючих органах.

Також депутати розглядають законопроекти про збільшення ставки рентної плати за користування надрами при видобутку природного газу для потреб населення для покладів газу до 5 км з нинішніх 20% до 70% і №2209 про визначення механізму додаткового розподілу і перерозподілу між місцевими бюджетами обсягу витрат.

Після прийняття змін у держбюджет на засіданні заплановано розглянути законопроекти про посилення відповідальності власників банків, про зменшення навантаження на фонд оплати праці та відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції.

У другому читанні депутати розглянуть проект закону про ліцензування певних видів господарської діяльності, ще 7 законопроектів заплановано включити до порядку денного сесії.