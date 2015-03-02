Рада 6 березня планує заслухати Гонтареву

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман у відповідь на блокування трибуни депутатами від Радикальної партії, які вимагають відставки Гонтаревої з посади голови НБУ.

Голова Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що фракція не розблокує трибуну, оскільки вимагає від Верховної Ради звернутися до президента України Петра Порошенка щодо подання ним пропозиції про відставку Гонтаревої.

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За його словами, також мають бути притягнутими до кримінальної відповідальності ті особи, дії яких призвели до падіння курсу гривні.

У відповідь голова ВР зазначив, що “ми говорили з урядом про те, щоб у п`ятницю розглянути питання фінансово-економічного блоку, Нацбанку і відповідно ухвалити рішення українським парламентом щодо рекомендацій щодо кадрових рішень, які можуть бути розглянуті”.

Гройсман також наголосив, що направить президентові звернення фракції Радикальної партії з приводу необхідності відставки Гонтаревої з посади голови НБУ.

Після цього фракція Радикальної партії розблокувала трибуну парламенту.

Засідання ВР продовжується.