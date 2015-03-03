Президент підписав закони про посилення відповідальності військовослужбовців та мобілізованих

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зокрема, йдеться в повідомленні, "президент підписав кілька законів, які посилюють відповідальність військовослужбовців та мобілізованих".

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Президент підписав закон № 194-VIII "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини", прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 року. Цей документ встановлює більш сувору кримінальну відповідальність військовослужбовців за вчинення окремих військових злочинів в умовах особливого періоду. Відповідно до закону, посилюється кримінальна відповідальність за військові правопорушення, в першу чергу за ті, які стосуються непокори (умисного невиконання наказу), опору начальникові, погроз або насильства щодо начальника, самовільного залишення військової частини або місця служби, дезертирства, ухиляння від військової служби, майнових стосунків, порушення статутних правил служби, злочинної бездіяльності військової влади та незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею.

Законом № 186-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" (прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 року) внесено зміни до низки законів щодо цивільного захисту. Зокрема, Кримінальний кодекс доповнено ст. 336, яка встановлює кримінальну відповідальність за "ухиляння від проходження цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації".

Закон № 158-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладання обов’язків в особливий період", який був прийнятий Верховною Радою 5 лютого 2015 року, уточнює рамки відповідальності, які стосуються військових адміністративних порушень і не тягнуть за собою кримінальної відповідальності; вводить поняття "арешт з утриманням на гауптвахті" та визначає межі його застосування. Також ці зміни уточнюють адміністративну відповідальність військовослужбовців за правопорушення, які стосуються правил та статутів несення служби, матеріальної відповідальності тощо", - сказано у повідомленні.