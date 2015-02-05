Будні мобілізованих українців (фоторепортаж)

Опубліковані фото навчання мобілізованих військовозобов’язаних громадян на Яворівському полігоні, що на Львівщині.

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Фотокореспондент зафіксував навчання артилеристів й танкістів, подивився на військову техніку, з якою вчать працювати новобранців, а також побував у наметі, де відпочивають мобілізовані чоловіки.