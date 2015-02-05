Будні мобілізованих українців (фоторепортаж)
21:30, 05 лютого 2015Суспільство
12257 0
Фоторепортаж із Яворівського полігону.
Опубліковані фото навчання мобілізованих військовозобов’язаних громадян на Яворівському полігоні, що на Львівщині.
Читайте такожЕкс-віце-спікера ВР Кошулинського забрали до армії
Фотокореспондент зафіксував навчання артилеристів й танкістів, подивився на військову техніку, з якою вчать працювати новобранців, а також побував у наметі, де відпочивають мобілізовані чоловіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter