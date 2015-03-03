МЗС України очікує від Росії невідкладних кроків для звільнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Ми очікуємо, що в Російській Федерації нарешті почують заклики України, усієї світової спільноти, а також власного громадянського суспільства, і здійснять невідкладні кроки з метою звільнення незаконно утримуваної в Росії народного депутата України Савченко”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що, за інформацією адвоката, який вчора відвідував Савченко, у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема із жовчним міхуром та шлунком. Савченко продовжує вживати лише чай та воду і, незважаючи на прохання консула України, адвокатів і правозахисників, відмовляється припинити голодування, яке триває вже 81 день.

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«Сьогодні вже реально йдеться не тільки і не стільки про звільнення Надії, як про її порятунок. У цих умовах відсутність будь-якої реакції російської влади на цю ситуацію є злочинною», - сказав Перебийніс, зазначивши, що вся відповідальність за життя Савченко повністю і виключно лежить на Росії, яка цинічно викрала українську льотчицю на території України і вже понад 8 місяців безпідставно, не надаючи жодних доказів її провини, тримає в заручниках.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.