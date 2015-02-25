Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Савченко до 13 травня (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя.

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Адвокат Марк Фейгін після викладу аргументів захисту про відсутність доказів вини Надії Савченко і численні процесуальні порушення звернувся до суду з проханням скасувати постанову суду першої інстанції, змінити запобіжний захід Надії Савченко на будь-який не пов'язаний з триманням під вартою, а також винести "окрему ухвалу" щодо судді Басманного суду Артура Карпова, який допустив грубі порушення стосовно його підзахисної.

"Я прошу враховувати також, що моя підзахисна з огляду на весь цей обсяг грубих порушень її прав була змушена оголосити голодовку, оскільки обурення її тим свавіллям, яке чиниться, викликало єдину форму опору з її боку розпочати голодовку. Я прошу суд обов'язково врахувати стан її здоров'я, який погіршується, що не дасть змоги їй взяти участь у наступних судах", - сказав Марк Фейгін.

Він наголосив, що будь-яке рішення, не пов'язане з триманням під вартою, врятує її здоров'я і життя, а також закликав суд керуватися гуманними міркуваннями.

Захист надав документи, що підтверджують можливість для Надії Савченко проживати в готелі при посольстві України або в квартирі її адвоката Іллі Новікова.

Адвокат Микола Полозов наголосив, що "якщо з Надією Савченко щось станеться", відповідальність ляже на суддів, слідчих і російську владу загалом.