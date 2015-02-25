Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Савченко до 13 травня (фото)
Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду про продовження арешту української льотчиці та народного депутата Надії Савченко до 13 травня.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя.
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Адвокат Марк Фейгін після викладу аргументів захисту про відсутність доказів вини Надії Савченко і численні процесуальні порушення звернувся до суду з проханням скасувати постанову суду першої інстанції, змінити запобіжний захід Надії Савченко на будь-який не пов'язаний з триманням під вартою, а також винести "окрему ухвалу" щодо судді Басманного суду Артура Карпова, який допустив грубі порушення стосовно його підзахисної.
"Я прошу враховувати також, що моя підзахисна з огляду на весь цей обсяг грубих порушень її прав була змушена оголосити голодовку, оскільки обурення її тим свавіллям, яке чиниться, викликало єдину форму опору з її боку розпочати голодовку. Я прошу суд обов'язково врахувати стан її здоров'я, який погіршується, що не дасть змоги їй взяти участь у наступних судах", - сказав Марк Фейгін.
Він наголосив, що будь-яке рішення, не пов'язане з триманням під вартою, врятує її здоров'я і життя, а також закликав суд керуватися гуманними міркуваннями.
Захист надав документи, що підтверджують можливість для Надії Савченко проживати в готелі при посольстві України або в квартирі її адвоката Іллі Новікова.
Адвокат Микола Полозов наголосив, що "якщо з Надією Савченко щось станеться", відповідальність ляже на суддів, слідчих і російську владу загалом.