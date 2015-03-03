На Одещині прикордонники просять сільради знищити польові дороги біля держкордону

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держземагентства області, це питання обговорювалося на нараді, що відбулася у Фрунзівській районній державній адміністрації. На нараді були присутні представники керівництва Фрунзівського району Одеської області, кількох прикордонних сіл, управління Держземагентства в районі та Котовської прикордонної застави (Одеська область).

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«Було розглянуто два питання: створення «Громадської дружини» й знищення польових доріг, що ведуть до кордону. Виступив начальник Котовської прикордонної застави, який довів до відома членів наради необхідність знищити польові дороги, що йдуть до кордону, щоб виключити до нього доступ поза пунктами пропуску», - зазначили в прес-службі. Вирішення цього питання покладено на голів сільських рад населених пунктів Павлівка, Осипівка й Василівка.

Фрунзівський район Одеської області на заході межує з Придністров'ям.