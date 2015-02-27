В Одесі для протидії терористам створили 3 спеціальні штурмові групи (фото, відео)

В Одесі для протидії терористам створено 3 спеціальні штурмові групи.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, дані бойові одиниці створені на базі трьох стройових підрозділів одеської міліції. Зокрема, на базі батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення, батальйону патрульної служби міліції особливого призначення ”Шторм” та полку патрульної служби.

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«Їхнім основним завданням буде знешкодження терористів та запобігання терористичних проявів», - зазначили у відділі.

За словами начальника управління громадської безпеки обласного главку міліції Івана Іщенка, сьогодні в Одесі існує реальна загроза терористичних проявів, які несуть в собі потенційну небезпеку громадянам. Тому прийнято рішення про створення вищеназваних груп, які пройшли відповідну підготовку.

«Сьогодні вони готові до виконання поставлених перед ними завдань», - заявив Іщенко.

Бійці штурмових груп нестимуть службу у цілодобовому режимі, і готові за необхідності оперативно прибути в будь-який час доби у певний населений пункт області.