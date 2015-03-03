В ГПУ заявили, що активи братів Клюєвих залишаються заблокованими

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. В повідомленні йдеться, що станом на 3 березня 2015 року наявність обмежень щодо компанії SLAV AG братів Клюєвих підтверджується відомостями з Реєстру компаній Австрії..

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"Генеральною прокуратурою України в свою чергу відповідно до вимог міжнародних договорів забезпечується взаємне міжнародно-правове співробітництво із компетентними органами Австрії у розслідуваних кримінальних провадженнях", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про зняття санкцій ЄС (замороження майна та банківських рахунків) з компанії SLAV AG братів Клюєвих. Термін ухвалених рік тому санкцій спливає 5 березня. Для того, щоб замороження рахунків та заборона на в'їзд до країн ЄС тривали далі, потрібні юридичні підстави: кримінальні провадження, винесені підозри, судові справи.

На сьогодні у санкційному списку налічується 22 колишніх чиновників часів Віктора Януковича.