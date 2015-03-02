ЗМІ: бізнес Клюєвих в Австрії розморожений

"Суворі санкції (замороження майна та банківських рахунків) на даний момент зняті", - йдеться у річному фінансовому звіті компанії SLAV AG Андрія і Сергія Клюєвих, який є в розпорядженні DW.DE. Таким чином компанія змогла частково відновити підприємницьку діяльність.

Читайте такожЄврокомісія на початку березня звітує про перегляд санкцій щодо українських чиновників

У прокуратурі Відня, яка торік вела слідство проти низки осіб із санкційного списку ЄС за підозрою у відмиванні коштів, заяву компанії Клюєвих наразі не коментують. Поки невідомо, чи будуть формально подовжені санкції проти SLAV AG. Термін ухвалених рік тому санкцій спливає 5 березня. Їхнє подовження залежить від того, чи будуть у правоохоронних органів матеріали, які дають підставу для подальшого розслідування справи за підозрою у незаконному збагаченні.

На даний момент, як зазначено у реєстрі підприємств Австрії стосовно компанії Клюєвих, заморожені лише акції, якими володіють колишні українські чиновники, а також пов'язані із цими акціями права.

Річ у тім, що правові норми ЄС не передбачають повного блокування діяльності компанії, власники якої перебувають під санкціями, пояснив DW співробітник одного з міністерств, обізнаний зі справою. Блокується лише отримання власниками дивідендів від діяльності фірми, а також можливість виведення активів.

Не виключено, що повне замороження рахунків SLAV AG торік могло бути пов'язане із підозрою у відмиванні коштів. Утім, наразі, достатніх доказів українськими і австрійськими правоохоронцями не зібрано. У Генпрокуратурі України DW повідомили, що співробітники відомства провели вже понад 30 зустрічей з колегами у низці європейських країн, у тому числі в Австрії, "в рамках пошуку викрадених колишніми високопосадовцями державних активів з метою їх повернення державі". Серед підозрюваних залишаються і брати Клюєви.