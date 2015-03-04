Бойовики в цілому дотримуються припинення вогню, за півдоби зафіксовано 12 порушень

Водночас, деякі бандформування з тимчасово не підконтрольній Україні території продовжують обстріли українських позицій, використовуючи в основному стрілецьку зброю, повідомляє прес-центр АТО.

"Так, з 18 години 3 березня і до 6 ранку 4 березня під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили Опитне, Піски, Березове. З артилерії близько опівночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки знову ж таки по Водяному", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЗа день бойовики більше 20 разів обстріляли позиції сил АТОНа Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище Щастя. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполем, українські позиції обстріляв снайпер.

Крім того, за минулу добу зафіксовано проліт безпілотного літального апарата противника над населеними пунктами Красновка і Знаменівка.

"Загалом, з 18 години вчорашнього дня і до тепер терористи 12 разів застосовували зброю проти сил антитерористичної операції. Українські воїни продовжують укріплювати лінію оборони та готуються до другого етапу передислокації артилерійських систем на визначені під час міжнародних домовленостей відстані", - повідомляє прес-центр.