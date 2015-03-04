Військові готуються до другого етапу передислокації артсистем
Сили антитерористичної операції на сході України готуються до другого етапу передислокації артилерійських систем на визначену мінськими угодами відстань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві прес-офіцера штабу АТО Анатолія Стельмаха в Facebook.
"Українські воїни продовжують зміцнювати лінію оборони і готуються до другого етапу передислокації артилерійських систем на визначену під час міжнародних домовленостей відстань", - повідомив Стельмах.
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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Україна почала відведення 100-міліметрових гармат від лінії розмежування.
Підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних комплексів «Точка» («Точка-У»):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення по Минскиму меморандуму від 19 вересня 2014 р.