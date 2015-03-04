Військові готуються до другого етапу передислокації артсистем

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві прес-офіцера штабу АТО Анатолія Стельмаха в Facebook.

"Українські воїни продовжують зміцнювати лінію оборони і готуються до другого етапу передислокації артилерійських систем на визначену під час міжнародних домовленостей відстань", - повідомив Стельмах.

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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Україна почала відведення 100-міліметрових гармат від лінії розмежування.

Підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних комплексів «Точка» («Точка-У»):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення по Минскиму меморандуму від 19 вересня 2014 р.