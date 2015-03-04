Гройсман погрожує видаляти депутатів за бійку із зали на 15 днів

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пропонуватиме видаляти із сесійної зали депутатів за бійку на 15 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

Спікер назвав неприпустимою ситуацію, коли у ВР влаштовують бійки. Він наголосив, що треба зробити все для того, щоб не допустити “сором, який вчора переживав український парламент”.

За словами Гройсмана, наразі із сесійної зали на 5 засідань видаляється депутат, який вчора “першим протягнув руку”.

Читайте такожГлава управління Держохорони про сутички в Раді: "Те, що йдуть бійки - це культура"

Голова ВР додав, що запропонує зміни до регламенту, які передбачатимуть, що “за такі дії (йдеться про бійки у ВР - УНІАН) буде до 15 днів людина видалена із зали”.

Він кілька разів уточнював цю пропозицію, говорячи в одному випадку, що йдеться про пленарні засіданні, а в іншому, що просто про 15 днів.

Гройсман підкреслив, що неприйнятно застосування сили у парламенті.

“Хочете з'ясовувати стосунки, то я готовий поставити на третьому поверсі ринг і, будь ласка, йдіть з'ясовуйте, але за правилами”, - наголосив Гройсман.

Він наголосив, що реакція буде жорстка і принципова.

Як повідомлялося, вчора, 3 березня, у сесійній залі Верховної Ради сталася бійка за участю депутатів від Радикальної партії та колишнього члена фракції цієї партії Сергія Мельничука.