У Раді знову оголосили перерву на півгодини через бійку депутатів

Верховна Рада не змогла вчасно почати роботу вечірнього засідання. Спікер Володимир Гройсман оголосив перерву на 30 хвилин через депутатів, які знову побилися в залі парламенту.

Зокрема, у бійці брав активну участь лідер Радикальної партії Олег Ляшко, якого Гройсман, після оголошення перерви покликав до себе словами «Іди сюди». У бійці брали участь і інші депутати з Радикальної партії, а також із групи "Воля народу".

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Як передає кореспондент УНІАН, перед сутичкою лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко підійшов до керівника групи “Воля народу” Ігоря Єремеєва з наполяганням, щоб із сесійної зали був виведений Сергій Мельничук, який пройшов до парламенту за списком Радикальної партії, але був виключений із фракції, а сьогодні увійшов до групи “Воля народу”.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді сталася бійка між народними депутатами Олегом Ляшком і Сергієм Мельничуком. У зв'язку з чим ранкове засідання було достроково закрито. У цій бійці також взяли участь депутати від Радикальної партії. Представники інших фракцій намагалися їх розборонити.