Порошенко написав листа Путіну щодо негайного звільнення Савченко
14:58, 04 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко направив листа президенту РФ Володимиру Путіну щодо негайного звільнення української льотчиці і народного депутата Надії Савченко.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці прес-конференції у Києві.
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"Як відомо, я направив листа президенту Путіну зі зверненням негайного звільнення Надії Савченко, у тому числі і за медичними показами. І я попросив прем’єр-міністра (Італії) порушити це питання і допомогти вирішити цю надзвичайно чутливу і болючу проблему", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, Басманний суд Москови сьогодні розглядає скаргу захисту Савченко про її імунітет як делегата ПАРЄ. Українську льотчицю доставили до суду.
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