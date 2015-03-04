Порошенко написав листа Путіну щодо негайного звільнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці прес-конференції у Києві.

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"Як відомо, я направив листа президенту Путіну зі зверненням негайного звільнення Надії Савченко, у тому числі і за медичними показами. І я попросив прем’єр-міністра (Італії) порушити це питання і допомогти вирішити цю надзвичайно чутливу і болючу проблему", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Басманний суд Москови сьогодні розглядає скаргу захисту Савченко про її імунітет як делегата ПАРЄ. Українську льотчицю доставили до суду.