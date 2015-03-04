Савченко доставили до Басманного суду Москви (фото, відео)

У Басманний районний суд Москви доставили українську льотчицю, народного депутата і члена делегації України в ПАРЄ Надію Савченко, де буде розглянуто скаргу адвокатів на незаконне недопущення її на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Савченко доставили в суд близько 10 озброєних конвоїрів.

Надія перед тим, як її завели до зали суду, встигла вигукнути: "Слава Україні".

Присутні відповіли: "Героям слава"

У суді присутній начальник консульського відділу при Посольстві України в РФ Геннадій Брескаленко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.