Суд у Москві назвав законним недопуск Савченко на сесію ПАРЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення ухвалила суддя Валентина Івашова.

Адвокат Савченко Марк Фейгін заявив, що Росія, згідно з раніше взятими на себе міжнародними зобов'язаннями, повинна була надати Савченко можливість прибути на засідання ПАРЄ.

Він наголосив, що Савченко володіє дипломатичним імунітетом.

Адвокат зазначив, що наступне засідання ПАРЄ має відбутися у квітні.

Фейгін наголосив, що Савченко до моменту вироку суду має презумпцію невинності і може користуватися всіма правами, а накладати на неї обмеження незаконно.

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"Я прошу прийняти рішення і зобов'язати слідство дати можливість народному депутату України Надії Савченко брати участь у сесіях ПАРЄ", - сказав Фейгін.

У свою чергу Савченко наголосила, що має дипломатичний імунітет і слідство не має права її утримувати.

"Мене треба було відпустити тоді, мене треба відпустити і зараз", - сказала Савченко.

Слідчий заявив, що відповіді з поясненнями слідства були спрямовані стороні захисту поштою. Він також попросив долучити довідку про стан здоров'я Савченко, зроблену три тижні тому.

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Савченко зазначила, що від моменту огляду німецькими лікарями вона схудла ще на 5 кг.

Прокурор виступив за відмову у задоволенні скарги захисту без висловлення будь-яких аргументів.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до ПАРЄ.

У січні Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи прийняло рішення наділити делегата у ПАРЄ від України Савченко міжнародним імунітетом, який зобов'язує Росію звільнити її з-під варти.

«Якщо один із депутатів ПАРЄ, який має імунітет, перебуває за гратами, він повинен бути звільнений владою, яка його утримує. Ми сказали нашим російським колегам, що вони повинні звільнити Савченка, якщо вони хочуть діяти згідно з нашими правилами», - заявила тоді президент ПАРЄ Анн Брассер.

Савченко від 15 грудня голодує на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Протягом останніх днів стан її здоров'я погіршився. Адвокати повідомляють, що у Савченко почалися проблеми з нирками.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Савченко доставили в Басманний суд Москви, де буде розглянута скарга адвокатів на незаконний недопуск її на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.