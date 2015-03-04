ГПУ повідомила Кернесу про підозру у викраденні, катуванні та погрозі вбивством

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про закінчення досудового розслідування.

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Станом на 4 березня потерпілі і Кернес уже ознайомилися з матеріалами кримінального провадження.

На даний час із матеріалами провадження знайомиться сторона захисту, після чого кримінальне провадження з обвинувальним актом буде направлене до Вищого спеціалізованого суду України для визначення підсудності.

Раніше УНІАН повідомляв, що харківський міський голова Геннадій Кернес вважає, що міліція в Харкові корумпована і не розслідує справу про замах на нього.