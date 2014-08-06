Кернес вважає, що "корумпована" міліція не розслідує справу про замах на нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес заявив сьогодні під час прес-конференції після сесії міської ради.

«Воно (слідство – УНІАН) не ведеться, я вам так скажу, однозначно», - сказав Кернес.

За словами мера, він один раз зустрічався зі слідчим. Під час цієї зустрічі він сказав, що підозрює у причетності до замаху міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голову Харківської ОДА Ігоря Балуту.

«Справа не розслідується, ніхто на нього впливати не хоче, я маю на увазі, щоб воно розслідувалося», - наголосив Кернес

«Я вважаю, що міліція повністю корумпована в Харкові, повністю, я маю на увазі обласне управління внутрішніх справ. Вони повністю покривають тут всю ту діяльність Авакова, яку він намагається приховати за допомогою свого становища в міліції. Ті судові позови, які сьогодні подаються, ви багато чого не знаєте», - зазначив мер.

Кернес також звернув увагу на те, що справа про замах на нього перебуває у провадженні міліції, а не Служби безпеки України.

Читайте такожКернес заявляє, що кримінальну справу проти нього сфальсифікував АваковЯк повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 року під час пробіжки невідомий з вогнепальної зброї поранив Харківського міського голову Кернеса. Мер отримав поранення у спину. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново літаком відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до 17 червня, після чого повернувся до Харкова.

1 липня Кернес вилетів для проведення планової операції за межі України. Обов’язки міського голови весь цей час виконував секретар Харківської міськради Олександр Новак.

Читайте такожКернес підозрює Авакова і Балуту в причетності до замаху на своє життя11 липня Кернес після планової операції за кордоном повернувся до Харкова і 14 липня повернувся до виконання обов’язків міського голови.

Кернес вже звинувачував Авакова в причетності до замаху на нього. Однак міністр внутрішніх справ спростував ці звинувачення. «Мій коментар простий. Чоловіку потрібно лікуватися. І я маю на увазі передусім душевну хворобу», – заявив Аваков у коментарі Радіо «Свобода», опублікованому 21 липня.