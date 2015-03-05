Турчинов закликав у Варшаві посилити тиск на Путіна для звільнення Савченко
Секретар Ради національної безпеки оборони та України Олександр Турчинов сьогодні у Варшаві закликав міжнародну спільноту посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна з метою звільнення української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав після переговорів з главою Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Станіславом Козєєм.
"Ми робимо все для звільнення Савченко, дякуємо нашим друзям за підтримку в цій справі, але, на мою думку, нам треба посилити тиск на Путіна, аби звільнити Надію, бо є реальна загроза для її життя і часу для вирішення цього питання є щораз менше", - сказав Турчинов.
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Він заявив, що для чинного російського президента людське життя "нічого не варте", та відзначив, що лише спільна позиція вільних демократичних держав може щось змінити в цій справі.
"Лише спільна позиція вільних держав може протистояти як агресії (проти України), так і в цій конкретній ситуації (звільнення Савченко)", - сказав політик.
Глава BBN сказав, що польська сторона також сподівається на звільнення української льотчиці найближчим часом.
"Ми приєднуємося до цих очікувань, аби українська патріотка була звільнена", - сказав він.