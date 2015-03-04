Савченко заявила, що продовжить голодовку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала у залі Басманного суду Москви.

«Я не знімаю голодовку до справедливого суду», - сказала Савченко.

За її словами, вона почувається «нормально, хоча рано чи пізно це мене доб'є». «40 кг - це вже смерть. Зараз у мене 55, ще 15 залишилось, але доб'є ще не так скоро», - сказала вона.

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Як зазначила Савченко, її іноді хитає та «крутиться голова», але «в цілому нормально - жива, якщо є емоції, то ще жива».

За словами Савченко, вона питали в худорлявих дівчат, чи справді вони відчувають постійний біль у кістках. «Виявляється, справді. Вони постійно мерзнуть, вони постійно втомлюються і хочуть спати. Я була здивована, що люди худі так живуть. Я так ніколи не жила, для мене такий стан дуже дивний, а виявляється, це нормально», - сказала Савченко і додала: «Не раджу дівчатам сидіти на дієті».

Як пообіцяла Савченко, коли їй змінять запобіжний захід, вона обов'язково добре поїсть. «Якщо мені замінять арешт на якійсь домашній арешт у посольство, наїм свої мінімум 70 кг, або й усі 80, і навіть жалітися не буду», - сказала вона.

Савченко наголосила, що в неї у планах на майбутнє – «повернутись і почати виконувати свою роботу, на яку мені народ надав такий кредит довіри, нарешті почати працювати для України і на Україну, а не сидіти і вбивати час у російських тюрьмах».

При цьому вона заявила, що збирається відвідати сесію ПАРЄ у квітні, і сподівається, що «не вантажем 200, а живою».

«Усе буде добре - не довго цим виродками тішитись», - наголосила Савченко.

На питання, чи є надія, що її звільнять, Савченко відповіла: «Надія є завжди, вона вмирає останньою, і я ще жива».